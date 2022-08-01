В долгосрочной перспективе, что характерно.

Издание Financial Times открыло последний месяц календарного лета зарисовкой на тему попыток Samsung Electronics сохранить репутацию в качестве одного из лидеров рынка контрактного производства и литографических технологий в частности. Факт начала поставок компанией 3-нм изделий, выпущенных по заказу одного из китайских клиентов, неприличное количество раз упоминался на страницах нашего сайта, поэтому возник справедливый вопрос – а насколько быстрым и надёжным станет экспансия производства чипов с использованием этих литографических норм?

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как утверждает источник, Samsung Electronics абсолютно уверена в своей способности поставлять передовые чипы в количествах, достаточных для удовлетворения потребностей клиентов корейского гиганта. Представители компании дали понять, что сейчас Samsung сосредоточится на масштабировании производства, а подразделение по проектированию полупроводниковых компонентов реформировано таким образом, чтобы гарантировать долгосрочную конкурентоспособность компании.

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Тот же источник поясняет, что ранее Samsung Electronics отдавала приоритет скорости разработки тех или иных технологий и снижению затрат, нередко жертвуя качеством продукции и готовностью рисковать ради достижения более прорывных инноваций. Специалисты компании жаловались, что боязнь неудачи буквально сковывает профильные подразделения, а традиция валить вину на смежников внутри конгломерата работает против развития компании.