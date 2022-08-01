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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские регуляторы определились со сферами ответственности в ДТП с участием автопилота
Строго и несправедливо.
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Сегодня по улицам китайского Шэньчжэня, в котором проживают около 18 млн человек, было разрешено ездить беспилотным такси без водителя за рулём, хотя испытатель по-прежнему должен присутствовать в салоне автомобиля. Прогресс в создании необходимой правовой экосистемы, по информации Reuters, обеспечен принятием предварительных правил распределения ответственности в случае попадания прототипа «робомобиля» в ДТП.

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Источник изображения: Reuters

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Китайские регуляторы, по данным источника, при наличии человека за рулём предлагают возлагать ответственность за ДТП на него, в случае отсутствия водителя виновным будет признан владелец транспортного средства, а при наличии доказанных дефектов в устройстве автомобиля, приведших к аварии, ответственность будет возложена на производителя транспортного средства. Подобные правила в США пока не приняты, да и Европа отстаёт в юридической сфере до такой степени, что Илон Маск (Elon Musk) собирается внедрять полный автопилот на электромобилях Tesla, эксплуатируемых в Европе, с существенной задержкой относительно рынка США.

#китай #автопилот
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