Представители Apple на минувшей квартальной конференции выражали уверенность, что миновавшие локдауны в Китае не помешают компании предложить к началу сезона деловой активности этой осенью обновлённый ассортимент ноутбуков и моноблоков семейства Mac. Этот оптимизм, судя по информации DigiTimes, разделяют и партнёры Apple, которые рассчитывают на значительный рост поставок компонентов для компьютеров этой марки в текущем квартале.
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Во втором полугодии в целом, по мнению источников, продукция Apple может оказаться «лучом света в тёмном царстве» рынка ПК, выделяясь на фоне конкурентов положительной динамикой объёмов продаж. Нельзя исключать, что дополнительную поддержку спросу на изделия Apple окажет продолжающийся переход компании на использование процессоров собственной разработки в сегменте ПК.