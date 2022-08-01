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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом полугодии компьютеры Apple Mac будут востребованы сильнее продукции конкурентов
Новый ассортимент моделей оживит рынок в текущем квартале.
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Представители Apple на минувшей квартальной конференции выражали уверенность, что миновавшие локдауны в Китае не помешают компании предложить к началу сезона деловой активности этой осенью обновлённый ассортимент ноутбуков и моноблоков семейства Mac. Этот оптимизм, судя по информации DigiTimes, разделяют и партнёры Apple, которые рассчитывают на значительный рост поставок компонентов для компьютеров этой марки в текущем квартале.

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Источник изображения: DigiTimes

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Во втором полугодии в целом, по мнению источников, продукция Apple может оказаться «лучом света в тёмном царстве» рынка ПК, выделяясь на фоне конкурентов положительной динамикой объёмов продаж. Нельзя исключать, что дополнительную поддержку спросу на изделия Apple окажет продолжающийся переход компании на использование процессоров собственной разработки в сегменте ПК.

#apple #mac
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Нешешбек
11:29
Шишкин сам большой специалист по расследованиям
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Антон Третьяков
11:29
10х оптический зум было в Huawei P40 Pro+ и Mate 40 Pro+, а в P50 Pro его уже не было.
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Anglesmith
11:28
Шеша, ну ты хотя бы тест видеопамяти какой прогнал. OCCT или еще что-нибудь. https://remontcompa.ru/zhelezo-i-periferiya/2045-testirovanie-stabilnosti-raboty-videokarty-programmoj-occt-perestroika.ht...
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Сергей Васильев
11:28
Вон WWR222 такой же. Странно что у Шеши тоже 222 на карте. Заговор? Совпадение? Нужно попросить специалиста чумбалаю провести расследование))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
korney
11:25
К т.н. "модераторам" вопросов уже давно нет - проверенный принцип "уплочено-проглочено" работает в полный рост. А вот со всевозможными мастубек-оглы, бахрамжонами прочими зверьками всё не так просто. ...
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
11:25
ага, такие как Шпак )))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Сергей Васильев
11:25
Возращить нечего. Даже для обзора обои поклеил. В стык, профессионал широкого профиля. Уважение ему)))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Сергей Васильев
11:23
Сразу видно что писал профессионал.))) Критикуют только хейтеры. Из завести)))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
11:22
безупречен во всём )))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Сергей Васильев
11:22
Приветствую. Я тоже огорчен. Для меня Шеша открытие года. Пишет статьи к которым невозможно придраться. Он безупречен.)))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
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