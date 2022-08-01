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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие два года серверный бизнес Intel будет расти медленнее остального рынка
И компания сильно уступит AMD.
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Аналитики Bernstein не стеснялись в выражениях при описании результатов второго квартала компании Intel, которая сократила выручку на 17%. Такое падение стало сильнейшим за всю историю наблюдения в этом веке, по словам экспертов.

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Источник изображения: Intel

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Как убеждены авторы прогноза, в ближайшие два года серверный бизнес Intel будет расти медленнее всего остального рынка, а главный конкурент в лице AMD буквально «разрушит» позиции процессорного гиганта в этом сегменте, в очередной раз увеличив свою долю рынка. По мнению специалистов Bernstein, акции Intel имеют все шансы опуститься в цене до $30. Как уже отмечалось на прошлой неделе, AMD впервые удалось обойти по величине капитализации своего главного соперника, который почти в десять раз крупнее по численности персонала и значительно превосходит компанию, возглавляемую Лизой Су (Lisa Su) по занимаемой в серверном сегменте доле рынка. По всей видимости, соотношение сил в этой сфере в ближайшие годы будет меняться не в пользу Intel.

#amd #intel #аналитика #финансы #процессоры #серверы
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