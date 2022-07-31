Из двух зол выбирают меньшее.

На прошедшей в Вашингтоне встрече министров США и Японии, как сообщает Reuters, стороны пришли к договорённости углубить сотрудничество в сфере полупроводникового производства и исследований, а также формирования цепочек поставок сырья и ценных минералов, которые могут использоваться, помимо прочего, для изготовления тяговых батарей.

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Источник изображения: Reuters

Общее заявление участников встречи по её итогам содержало упоминание о том самом «мировом экономическом порядке, основанном на правилах», которое раздражает политических оппонентов действующего руководства США. В Японии, как ожидается, будет к концу года запущен исследовательский центр, который позволит к 2025 году разработать технологии, необходимые для выпуска 2-нм полупроводниковых компонентов. Стороны обещают открыть доступ к профильным технологиям для третьих дружественных стран.

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Попутно японской стороне пришлось объяснять американским партнёрам, почему она не собирается отказаться от участия в проекте «Сахалин-2», который позволяет покрыть до 9% потребности страны в природном газе. Две японские корпорации контролируют 22,5% этого совместного предприятия, но политическое руководство не настаивает на отказе от их участия в проекте даже в условиях антироссийских санкций. По мнению японских чиновников, передача пакета акций третьим странам не только нанесёт ущерб японскому бизнесу, но и позволит необоснованно обогатиться российской стороне.