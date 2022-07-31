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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron Technology готова претендовать на субсидии для строительства предприятий в США
На фоне активности южнокорейских конкурентов компании «за державу обидно».
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Как поясняет The Register, американская компания Micron Technology не могла бесконечно молчать, наблюдая за активностью южнокорейских конкурентов, которые заявляли о намерениях расширять своё присутствие на территории США. В частности, Samsung Electronics не только собирается построить в Техасе второе предприятие по контрактному производству чипов, потратив на это $17 млрд, но и готова в дальнейшем потратить на подобные цели до $200 млрд. Материнская компания SK hynix пока ограничилась выделением около $15 млрд на строительство предприятий и исследовательских центров в США.

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Источник изображения: Micron Technology

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Казалось бы, в условиях падения цен на память и признаков перепроизводства такие заявления совсем не к месту, но после принятия Конгрессом США решения о выделении $52 млрд на субсидирование строительства в стране новых предприятий полупроводниковой отрасли Micron не удержалась от комментариев. По её словам, сейчас лишь 2% мирового объёма микросхем памяти производятся на территории США, и Micron является единственной компанией, которая это делает до сих пор. В ближайшие годы Micron собирается расширить свою производственную деятельность на территории США, больше подробностей о своих планах в этой сфере компания пообещала предоставить в течение ближайших недель.

#финансы #полупроводники #micron #сша #субсидии
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