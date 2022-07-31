За девять месяцев фискального года – на 6%.

Квартальный отчёт Apple в целом позволил понять, что на популярности iPhone макроэкономические трудности пока особо не сказались, хотя во втором квартале выручка от реализации смартфонов этой марки выросла всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В условиях, когда конкуренты теряют в продажах, и это неплохо, а пока представители Apple называют крепкий доллар одним из своих главных противников с точки зрения динамики выручки и стимулирования спроса.

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Изучение квартального отчёта по форме 10-Q позволяет убедиться, что за первые девять месяцев фискального года, который начался в октябре прошлого календарного, выручка Apple от реализации смартфонов выросла на 6% относительно предыдущего аналогичного периода.

Источник изображения: Apple

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Компания Apple поясняет, что выручка росла преимущественно благодаря высокой популярности новых моделей iPhone – имеется в виду актуальное поколение смартфонов, которое в этом сентябре должно уступить место преемникам. В случае с компьютерами Apple лучше продавались MacBook Pro, а вот MacBook Air и iMac пали жертвами локдаунов в Китае и общего дефицита компонентов. Выручку от реализации планшетов тянули вниз iPad Pro, в прочие модели как раз пользовались более высокой популярностью. На интервале в девять месяцев в лидеры продаж выбился iPad mini. Наушники AirPods и часы Apple Watch пользовались во втором квартале меньшей популярностью, чем год назад, что нарушило многолетнюю тенденцию, но за девять месяцев именно эти категории продуктов обеспечили прогресс выручки.