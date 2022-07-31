Многие компании IT-сектора в возникших с начала года непростых макроэкономических условиях вынуждены были если не сокращать персонал, то хотя бы приостановить расширение штата. Опубликованная Apple форма 10-Q позволяет понять, как с этим дела обстояли у компании, обладающей одной из самых крупных капитализаций в мире.
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Непосредственно во втором квартале Apple не только увеличила расходы на исследования и разработки на 19%, но и подняла с 7 до 8% долю этого вида расходов относительно общей выручки. Как поясняется в официальной документации, увеличение расходов на НИОКР было обусловлено преимущественно ростом фонда оплаты труда профильных специалистов. Компания продолжает верить, что «целенаправленные инвестиции» в исследования и разработки являются залогом будущего роста бизнеса и сохранения конкурентоспособности. Административные и маркетинговые расходы Apple в минувшем квартале тоже увеличивала, но исключительно пропорционально росту выручки.