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Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале Apple продолжала увеличивать расходы на персонал
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Многие компании IT-сектора в возникших с начала года непростых макроэкономических условиях вынуждены были если не сокращать персонал, то хотя бы приостановить расширение штата. Опубликованная Apple форма 10-Q позволяет понять, как с этим дела обстояли у компании, обладающей одной из самых крупных капитализаций в мире.

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Источник изображения: Apple

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Непосредственно во втором квартале Apple не только увеличила расходы на исследования и разработки на 19%, но и подняла с 7 до 8% долю этого вида расходов относительно общей выручки. Как поясняется в официальной документации, увеличение расходов на НИОКР было обусловлено преимущественно ростом фонда оплаты труда профильных специалистов. Компания продолжает верить, что «целенаправленные инвестиции» в исследования и разработки являются залогом будущего роста бизнеса и сохранения конкурентоспособности. Административные и маркетинговые расходы Apple в минувшем квартале тоже увеличивала, но исключительно пропорционально росту выручки.

#аналитика #apple #финансы #ниокр
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il-nul il-nul
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