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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США обещают не допустить разбазаривания средств фонда для субсидирования национальной полупроводниковой отрасли
Можно подумать, что $52 млрд в масштабах отрасли – это огромная сумма.
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Президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden) в начале следующей недели только предстоит подписать пакет законов о выделении государственных субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли, но незримая борьба за государственные средства уже началась. Как сообщает агентство Reuters, министерство торговли США обещает строго следить за распределением средств целевого фонда, стараясь не допускать нерационального расходования средств и злоупотреблений.

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Источник изображения: Intel

Во-первых, субсидии будут выделяться в строго пропорциональных размерах, не допуская излишеств. Во-вторых, каждая заявка должна будет сопровождаться тщательно проработанным инвестиционным проектом, и чиновники будут буквально «шерстить» документ на предмет выявления поводов для злоупотребления субсидиями. По крайней мере, на выкуп акций с рынка или выплату дивидендов средства государственного фонда точно не должны направляться.

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Самое интересное, что претендующие на получение субсидии компании должны будут на десять лет отказаться от инвестиций в аналогичные проекты на территории Китая и других стран, вызывающих беспокойство у властей США. Для TSMC и Samsung, например, это весьма важный момент, поскольку обе компании собираются строить предприятия в США при финансовой поддержке властей, но для южнокорейского гиганта не менее важен и бизнес с КНР.

#полупроводники #китай #сша #законодательство #субсидии
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