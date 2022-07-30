Редкий квартальный отчёт Intel, NVIDIA или AMD обходился без упоминания об увеличении расходов на компенсацию труда инженеров и разработчиков, поскольку нередко это сопровождалось банальным расширением штата профильных специалистов. Актуальная редакция формы 10-Q на сайте Intel демонстрирует, что в сложные времена компания готова отказаться от этой тенденции. В совокупности, расходы корпорации на исследования и разработки во втором квартале выросли в годовом сравнении, но именно компенсационный пакет демонстрировал отрицательную динамику.
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Это было характерно как для второго квартала, так и для всего периода с начала текущего года. При этом расходы на НИОКР во втором квартале выросли на 18,4% до $4,4 млрд, а их доля в выручке компании поднялась сразу с 18,9 до 28,7%, но это можно объяснить снижением самой выручки в абсолютном измерении. Административные и маркетинговые расходы Intel во втором квартале увеличила на 12,6% до $1,8 млрд, но и в этом случае компенсационные пакеты сократились. По сути, это легко объясняется тем, что компания перестала нанимать новый персонал и оптимизирует существующие расходы.