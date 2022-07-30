При этом их средняя цена реализации всё равно выросла.

Изучение опубликованной на страницах сайта Intel формы 10-Q позволяет понять, какой была динамика поставок клиентских решений компании во втором квартале не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. В сегменте ноутбуков падение выручки в денежном эквиваленте достигло 30%, причём на долю мобильных решений приходились 62% всей выручки компании в клиентском сегменте. В натуральном выражении поставки компонентов для ноутбуков сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Винить в этом Intel склонна снизившийся спрос в потребительском и образовательном сегментах. Кстати, это не помешало компании увеличить среднюю цену реализации процессоров для ноутбуков на 13%, поскольку выросла доля моделей для корпоративного сегмента.

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Источник изображения: Intel

В настольном сегменте выручка Intel сократилась на 18% до $2,3 млрд, а в количественном выражении поставки снизились на 19%, хотя и в этом случае компания склонна винить в подобной динамике снизившийся спрос со стороны образовательного сектора. Среднюю цену реализации настольных компонентов в таких условиях Intel умудрилась поднять на 1%. Производители ПК накопили на складах достаточное количество компонентов Intel, чтобы не увеличивать объёмы закупок новых, поэтому динамика второго квартала получилась такой пессимистичной для самой компании.

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Анализ операционной прибыли позволяет понять, какие факторы неблагоприятно воздействовали на бизнес Intel во втором квартале. Потери от снижения выручки в мобильном и настольном сегментах достигли $1,375 млрд, увеличение доли 10-нм продукции (Intel 7) тоже неблагоприятно сказалось на прибыли, сократив её на $540 млн, на $180 млн пришлось раскошелиться ради подготовки к массовому производству 7-нм изделий (Intel 4), инвестиции в разработку новых продуктов потребовали $435 млн, а затраты на хранение продукции на складах достигли $420 млн. В таких условиях не приходится удивляться, что операционная прибыль компании за второй квартал сократилась на 73% до $1,085 млрд. Норму операционной прибыли это снизило до 14%.