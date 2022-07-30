Изучение опубликованной на страницах сайта Intel формы 10-Q позволяет понять, какой была динамика поставок клиентских решений компании во втором квартале не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. В сегменте ноутбуков падение выручки в денежном эквиваленте достигло 30%, причём на долю мобильных решений приходились 62% всей выручки компании в клиентском сегменте. В натуральном выражении поставки компонентов для ноутбуков сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Винить в этом Intel склонна снизившийся спрос в потребительском и образовательном сегментах. Кстати, это не помешало компании увеличить среднюю цену реализации процессоров для ноутбуков на 13%, поскольку выросла доля моделей для корпоративного сегмента.
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В настольном сегменте выручка Intel сократилась на 18% до $2,3 млрд, а в количественном выражении поставки снизились на 19%, хотя и в этом случае компания склонна винить в подобной динамике снизившийся спрос со стороны образовательного сектора. Среднюю цену реализации настольных компонентов в таких условиях Intel умудрилась поднять на 1%. Производители ПК накопили на складах достаточное количество компонентов Intel, чтобы не увеличивать объёмы закупок новых, поэтому динамика второго квартала получилась такой пессимистичной для самой компании.
Анализ операционной прибыли позволяет понять, какие факторы неблагоприятно воздействовали на бизнес Intel во втором квартале. Потери от снижения выручки в мобильном и настольном сегментах достигли $1,375 млрд, увеличение доли 10-нм продукции (Intel 7) тоже неблагоприятно сказалось на прибыли, сократив её на $540 млн, на $180 млн пришлось раскошелиться ради подготовки к массовому производству 7-нм изделий (Intel 4), инвестиции в разработку новых продуктов потребовали $435 млн, а затраты на хранение продукции на складах достигли $420 млн. В таких условиях не приходится удивляться, что операционная прибыль компании за второй квартал сократилась на 73% до $1,085 млрд. Норму операционной прибыли это снизило до 14%.