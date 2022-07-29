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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD обошла Intel по величине капитализации
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Существование пятнадцатичасового рабочего дня позволяет авторам новостей захватывать полный цикл событий последних суток, поэтому эффект утреннего квартального отчёта Intel, чьи отголоски могли влиять только на дополнительную торговую сессию на фондовом рынке США, мы можем наблюдать в масштабе реального времени. Во-первых, новая торговая сессия открылась снижением курса акций Intel более чем на 10%. Во-вторых, некоторые аналитики усилили пессимизм инвесторов, пересмотрев свои прогнозы по курсовой стоимости акций компании.

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Источник изображения: Intel

Собственно, в моменте это позволило капитализации Intel опуститься ниже $150 млрд, что сделало конкурирующую AMD более дорогой компанией впервые за историю фондового рынка США. Курс акций последней уже давно выше котировок ценных бумаг Intel, а вот капитализация процессорного гиганта до сих пор держалась на уровне, оправдывающем подобное название. Теперь этот титул в пору примерить AMD, хотя по занимаемой доле процессорного рынка Intel всё равно остаётся лидером.

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По мнению аналитиков Susquehanna, в обозримом будущем Intel не ждёт ничего хорошего, если только компания не вернёт себе технологическое лидерство в сфере литографии к 2025 году, как и планирует. В прошлые годы она покрывала все свои неудачи именно за счёт преимущества в области литографии, но теперь оно утрачено – как считают эксперты, почти гарантированно безвозвратно. Высокие расходы, сокращающаяся доля рынка и задержки с выпуском новых продуктов – все эти беды только усугубят положение Intel. А на процессорном рынке её будут теснить даже лицензиаты Intel, включая компанию Apple, не говоря уже о более успешной AMD.

#amd #intel #аналитика #финансы #акции
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ptlrkptt
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Adam Smith
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