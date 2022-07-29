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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel в этом году субсидий в США не получит
Но рассчитывает на них в дальнейшем.
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На квартальном отчётном мероприятии генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) много говорил о важности принятого накануне Конгрессом США пакета законов о выделении $52 млрд на субсидирование строительства на территории страны предприятий по выпуску полупроводниковой продукции. Он даже заявил, что ничего более важного для промышленной политики страны американские законодатели не делали со времён Второй мировой войны.

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Источник изображения: Intel

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Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) был более прагматичен, заявив о способности Intel получить первые субсидии из бюджета США не ранее 2023 года. В текущем году компания на эти средства не только претендовать не может, но и не рассчитывает изначально. Напомним, что в первые месяцы своего пребывания на посту генерального директора Intel Патрик Гелсингер открыто заявлял, что реализация многих проектов по строительству новых предприятий в США и Европе будет сильно зависеть от государственных субсидий. Компания собирается покрывать до 20-30% своих профильных расходов за счёт субсидий, ещё столько же привлекать у клиентов или партнёров, и лишь оставшуюся часть оплачивать из собственного кармана.

#intel #финансы #полупроводники #субсидии
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