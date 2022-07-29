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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel подтвердила намерения поднять цены на процессоры этой осенью
Случится это не ранее октября, за что компания призывает её благодарить.
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Когда аналитики спросили генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), почему компания рассчитывает на частичное восстановление своей выручки и нормы прибыли в клиентском сегменте в текущем полугодии, он сослался не только сезонные тенденции и надежду на опустошение складских запасов продукции её клиентами, но и на повышение цен на собственные процессоры.

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Источник изображения: Intel

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Без колебаний глава Intel заявил, что новые цены вступят в силу в четвёртом квартале, и они будут хотя бы частично покрывать возросшие в связи с инфляцией издержки компании. В клиентском сегменте, в частности, Intel поднимет цены на процессоры Alder Lake, о реализации которых 35-миллионным тиражом представители компании не без гордости говорили на том же квартальном отчётном мероприятии. Гелсингер подчеркнул, что Intel долго оттягивала момент повышения цен за счёт наличия у неё собственных производственных мощностей – конкуренты бы в таких условиях сдались раньше, по мнению главы компании.

#intel #процессоры #alder lake #цены
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