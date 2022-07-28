Знатоки ретроклокинга подтвердят, что частоты свыше 8 ГГц наиболее охотно покорялись системами на базе процессоров AMD FX семейства Vishera, но среди представителей конкурирующего лагеря фаворитом экстремального разгона оставался процессор Intel Celeron D 356, который не только разменивал этот рубеж, но и демонстрировал способность работать на частотах свыше 8.3 ГГц.
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Энтузиаст Eisbaer798 из Германии решил попытать счастья в разгоне этой модели, воспользовавшись резервуаром для жидкого азота, дополнительными вентиляторами и материнской платой ASUS P5E3 Premium/WiFi-AP на базе набора логики Intel X48.
В ходе эксперимента частоту процессора удалось поднять до 7954 МГц, но дальнейшее продвижение было исключено достижением предела по частоте шины, который проявился на рубеже 318 МГц.
В итоге, автор эксперимента оказался на 12-м месте в модельном зачёте Celeron D 356 и на 148-м в общем зачёте. В модельной статистике результаты с частотой более 8.0 ГГц занимают только первую десятку, покорить этот рубеж достаточно сложно.