Да и второй квартал она завершила с результатами лучше ожиданий рынка.

Агентство Reuters продолжает знакомить интересующуюся положением дел в полупроводниковой промышленности аудиторию со свежей статистикой участников рынка. Франко-итальянская STMicroelectronics, например, опубликовала квартальную отчётность, которая превзошла ожидания рынка, а также сочла уместным поднять прогноз по выручке на текущий год.

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Источник изображения: Reuters

Выручка компании во втором квартале выросла с $3,0 до $3,8 млрд, хотя эксперты ожидали результата не выше $3,69 млрд. В третьем квартале компания рассчитывает выручить $4,24 млрд против прогнозируемых аналитиками $3,81 млрд. Наконец, по итогам всего текущего года этот производитель чипов рассчитывает выручить от $15,9 до $16,2 млрд, что заметно больше предыдущего диапазона от $14,8 до $15,3 млрд. Ориентация на автомобильный рынок, по всей видимости, позволяет STMicroelectronics неплохо чувствовать себя в нынешних условиях, когда спрос на смартфоны и ноутбуки заметно снизился.

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В этом месяце, напомним, STMicroelectronics договорилась с GlobalFoundries о строительстве предприятия во Франции на уже имеющейся у первой из них площадке. Предприятие создаст 1000 новых рабочих мест и позволит STMicroelectronics увеличить годовую выручку до $20 млрд. Представители GlobalFoundries пояснили, что могли бы ускорить строительство собственного предприятия в штате Нью-Йорк, но власти Франции быстрее согласились предоставить субсидии на строительство предприятия в Европе, поэтому данному проекту был отдан приоритет.