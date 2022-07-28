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Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC рассчитывает сохранить степень загрузки предприятий в текущем квартале
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Участники рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов по-разному оценивают степень влияния снижения спроса на потребительскую электронику на собственный бизнес, но крупные игроки пока демонстрируют невозмутимость. Если опираться на публикацию DigiTimes, это справедливо не только для TSMC, но и для конкурирующей UMC.

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Источник изображения: DigiTimes

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Последняя из компаний, по данным источника, не видит предпосылок для снижения степени загрузки своих производственных линий в текущем квартале. С другой стороны, и объёмы производства чипов, и средняя цена их реализации останутся на уровне второго квартала, поэтому и прогресса наблюдаться не должно. Одновременно сообщается, что делегация UMC в эти выходные отправится в Южную Корею для проведения переговоров о сохранении прежних объёмов заказов со стороны Samsung Electronics на выпуск чипов, разработанных последней. Корейский гигант не все разрабатываемые компоненты выпускает самостоятельно, поэтому в периоды неопределённости важно поддерживать обратную связь с подрядчиками.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #umc
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