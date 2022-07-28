Складные модели с гибким экраном порадуют производителя.

Выручка Samsung Electronics в значительной степени зависит от реализации микросхем памяти, и опубликованные Reuters выдержки из квартального отчёта компании говорят о том, что операционная прибыль этого поставщика во втором квартале обновила рекорд 2018 года, увеличившись за год на 12% до $10,8 млрд. Выручка компании при этом выросла на 21% до $59,1 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Samsung хоть и не отрицает наличия предпосылок к снижению спроса на смартфоны и ПК, сохраняет уверенность в стабильности спроса на память со стороны серверного сегмента. В этом полугодии, по прогнозам представителей компании, объёмы реализации смартфонов с гибким дисплеем превысят исторические достижения семейства Galaxy Note. В целом же спрос на смартфоны марки если и не вырастет на несколько процентов, то останется на прежнем уровне. Компания обещает гибко реагировать на потребности рынка в микросхемах памяти, но означает ли это готовность урезать капитальные расходы в следующем году, её представители не поясняют.