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Новости Hardware Алексей Сычёв
Texas Instruments считает нужным увеличивать долю самостоятельно выпускаемой продукции
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Квартальный отчёт Texas Instruments, как сообщает Bloomberg, продемонстрировал сохранение высокого спроса на полупроводниковые изделия для промышленного оборудования и автомобильного сектора. В последнем случае профильная выручка компании выросла на 20%, опередив темпы роста совокупной выручки Texas Instruments, которые достигли 14%. Компания признала, что спрос на чипы для потребительской электроники во втором квартале заметно снизился.

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Источник изображения: Texas Instruments

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На третий квартал компания дала прогноз по выручке, превосходящий ожидания аналитиков – около $5,1 млрд против ожидаемых $4,94 млрд. Представители Texas Instruments заявили, что считают необходимым увеличивать долю продукции, выпускаемой собственными силами. В настоящее время она достигает 80%, но этот показатель может быть увеличен в будущем. Пандемия показала, что зависимость от сторонних подрядчиков ни к чему хорошему не приводит, по мнению руководства компании.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #дефицит чипов
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