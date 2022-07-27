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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай пытается отговорить Южную Корею от участия в альянсе против него
Это будет похоже на экономическое самоубийство.
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До конца следующего месяца власти Южной Кореи должны определиться, готовы ли они дружить с США против Китая в сфере технологического развития, поскольку заокеанские партнёры пытаются объединить под своим крылом усилия Японии, Тайваня и Южной Кореи в области выпуска передовой электроники. По информации Business Korea, в понедельник состоялась встреча главы профильного комитета южнокорейского парламента и посла КНР в Южной Корее.

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Источник изображения: Business Korea

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Последний попытался внушить корейской стороне мысль о том, что США злоупотребляют своим положением, создавая подобные технологические альянсы, направленные на ослабление позиций на мировом рынке отдельных стран. Сотрудничество КНР и Южной Кореи, по мнению посла первой из стран, должно строиться на принципах свободы от внешнего влияния. Представители Коммунистической партии Китая ранее сообщили, что участие Южной Кореи в предлагаемом США альянсе будет подобно «экономическому самоубийству».

#полупроводники #китай #сша #южная корея #альянс
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