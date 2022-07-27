Разговоры о снижении спроса на память для смартфонов и ПК ведутся уже не первый месяц подряд, но корпоративный сегмент пока демонстрировал стабильность. Судя по заявлениям представителей SK hynix на квартальном отчётном мероприятии, как сообщает Reuters, ситуация со спросом на память ухудшится в текущем полугодии даже в серверном сегменте, не говоря уже о корпоративном рынке ПК.
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При этом корейский производитель рассматривает возможность снижения капитальных затрат 2023 года на четверть относительно первоначального уровня. По словам представителей компании, уменьшены будут расходы на закупку технологического оборудования, а вот покупать новые участки земли под строительство и возводить новые корпуса компания не прекратит. Более того, материнская компания SK Group на этой неделе объявила о намерениях потратить $15 млрд на строительство в США предприятия по тестированию и упаковке полупроводниковых чипов. Часть этих средств будет направлена на исследования и разработки.