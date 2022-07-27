Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix заявила о снижении спроса на память в серверном сегменте
Уже в текущем полугодии.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Разговоры о снижении спроса на память для смартфонов и ПК ведутся уже не первый месяц подряд, но корпоративный сегмент пока демонстрировал стабильность. Судя по заявлениям представителей SK hynix на квартальном отчётном мероприятии, как сообщает Reuters, ситуация со спросом на память ухудшится в текущем полугодии даже в серверном сегменте, не говоря уже о корпоративном рынке ПК.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При этом корейский производитель рассматривает возможность снижения капитальных затрат 2023 года на четверть относительно первоначального уровня. По словам представителей компании, уменьшены будут расходы на закупку технологического оборудования, а вот покупать новые участки земли под строительство и возводить новые корпуса компания не прекратит. Более того, материнская компания SK Group на этой неделе объявила о намерениях потратить $15 млрд на строительство в США предприятия по тестированию и упаковке полупроводниковых чипов. Часть этих средств будет направлена на исследования и разработки.

#аналитика #финансы #полупроводники #сша #sk hynix #инвестиции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MediaTek столкнётся со снижением объёмов поставок мобильных процессоров в этом полугодии
Расходы производителей на оборудование для производства чипов в следующем году не превысят $83 млрд
Toyota приостановила приём заказов на ещё одну модель из-за дефицита компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
158
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
59
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
4
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
41
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
47
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
47
О самых маленьких игровых консолях
+
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
3
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
12

Сейчас обсуждают

Adam Smith
08:39
над теми депутатиками сидит кукловод и дергает за нитки как в театре, как только какой-нибудь персонаж начнет отклоняться от линии партии, кукловод ему бац рук в анус и направляет в правильном направл...
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Каа
08:38
Самое прямое - думаем-мечтаем, как розагнать пи...асов в братской стране.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Yoda_
08:34
Какое это отношение имеет к сайту?
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
ахахах
08:31
а в европу кто пустил пиндосов,там почти все политики европы прогинаются под пиндосов.Тут надо ждать только революции у пиндосов,их только это может уничтожить.Вести войну на истощение щас,вся экономи...
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Михаил Авраменко
08:29
Неделю назад купил себе для нечастых поигрулек rx 6500 xt за 15300 в дЫнЫэС. Настроил её под себя и успокоился .На ближайшие пару лет хватит.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Каа
08:28
Ну и не плохо, что перестреляют... Ведь когда человек становится депутатом, он понимает, что он должен работать на благо общества и нести за эту работу полную ответственность.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
mistergrim
08:28
Ну можно ознакомиться с историей Duke Nukem Forever, чтобы узнать, как раньше игры делали.
СМИ: разработка ремейка Star Wars Knights of the Old Republic приостановлена на неопределённый срок
Adam Smith
08:27
там всех евродепутатиков перестреляют сразу или отравят, там стопудняк столько местным правителям бабла в их очки натолкано за лояльность + пропаганда. Они же живут лекалам 18 века, типа раша пойдет д...
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Каа
08:26
Но Зелёнка и Ко их туда пустили... Поэтому и в ответе будут. Нужно поставить нормальное правительство, помочь с установлением порядка, вернуть нормальные законы и всё наладится.
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
midinada
08:25
Эти карты интересны тем у кого монитор 4К 144Hz.
GeForce RTX 4090 Ti может стать лучшим выбором для геймеров — на 69 % больше ядер, чем у RTX 3090 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем