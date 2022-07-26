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Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon поднимет стоимость подписки Prime в Европе в среднем на 31%
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Ещё в апреле интернет-гиганту Amazon пришлось поднять цены на подписку Prime у себя на исторической родине в США, а теперь агентство Bloomberg сообщает, что на аналогичные шаги компания пошла в отношении европейских клиентов. С пятнадцатого сентября стоимость подписки Prime для клиентов в Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции вырастет в среднем на 31%.

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Источник изображения: Amazon

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Как пояснили представители Amazon изданию Bloomberg, опыт повышения стоимости подписки в США показывает, что существенного оттока клиентов при этом не возникает, поскольку рост цены отчасти компенсируется расширением доступа к цифровому контенту и новым услугам. На повышение стоимости подписки Prime компания была вынуждена пойти из-за роста логистических расходов и общего уровня инфляции. В Великобритании, например, стоимость годовой подписки с сентября вырастет с 79 до 95 фунтов стерлингов, в Германии – с 69 до 90 евро, во Франции – с 49 до 70 евро, а легче всего отделаются клиенты в Италии и Испании, с которых Amazon будет брать по 49,90 евро вместо прежних 36 евро в год.

#amazon #европа #инфляция #подписка #amazon prime
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