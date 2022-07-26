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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota приостановила приём заказов на ещё одну модель из-за дефицита компонентов
Не обещает того, чего не может выполнить.
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В прошлом году Toyota Motor не только смогла вырвать у Volkswagen титул крупнейшего автопроизводителя в мире, но и довольно долго сопротивляться дефициту полупроводниковых компонентов, поскольку опыт стихийных бедствий на исторической родине заставил корпорацию принуждать поставщиков держать на складах запас компонентов на четыре месяца непрерывной работы.

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Как отмечает Reuters со ссылкой на японские СМИ, компания Toyota Motor начала отказывать клиентам в поставке заказанных ими кроссоверов Harrier, ссылаясь на отсутствие возможности выпустить требуемое количество машин текущего поколения. Впрочем, клиентам предложено переоформить заказ на поставку машин нового поколения, которое дебютирует в сентябре, а разницу в цене, достигающую $733, рекомендовано взять на себя дилерам японской марки.

Источник изображения: Toyota Motor

Как уточняется, Toyota не сможет выпустить требуемое количество кроссоверов Harrier из-за последствий локдаунов в Шанхае, которые подорвали способность поставщиков выпускать автокомпоненты в необходимых объёмах. В прошлом году Toyota удалось реализовать около 74 тысяч машин данной модели на внутреннем рынке Японии. Производственная программа компании на август сокращена на 18% от уровня, который прогнозировался в начале года. Недавно Toyota также прекратила принимать заказы на флагманский внедорожник Land Cruiser серии 300 из-за неспособности выпустить требуемое количество машин.

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Попутно Reuters сообщает, что Toyota пытается оказать поддержку своим поставщикам компонентов, а потому не будет требовать от них снижения цен на продукцию с октября текущего года по март следующего, как это планировалось ранее. В этом фискальном году Toyota рассчитывает столкнуться с увеличением затрат на материалы и компоненты в два раза до $10,64 млрд, из-за чего годовая прибыль может сократиться на 20%.

#полупроводники #автомобили #дефицит чипов #toyota
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