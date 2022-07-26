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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В мобильном сегменте цены снизились только на старые модели процессоров
Новинки же подорожали.
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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
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Специалисты DigiTimes Research взялись описать ситуацию в сфере производства ноутбуков, сложившуюся в отрасли к третьему кварталу. Ещё во втором квартале наблюдался дефицит некоторых полупроводниковых компонентов, но сейчас уже наметилось образование излишков ЖК-панелей и аудиоконтроллеров, силовой электроники, а также решений для беспроводного доступа.

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Источник изображения: DigiTimes

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Самое интересное, что центральные процессоры, используемые в ноутбуках, тоже подешевели, но это касается только старых моделей. Изделия нового поколения, по словам аналитиков, даже выросли в цене. По всей видимости, так были реализованы намерения Intel поднять цены на свои процессоры из-за роста затрат компании. Чипы нового поколения просто стали предлагаться по более высоким ценам, тогда как стоимость моделей прошлых поколений либо осталась на прежнем уровне, либо была немного снижена.

#ноутбуки #процессоры #цены
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Michiru1
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Все еще помните про нациков, вот правительство РФ уже позабыло про нациков)))
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Chimbal
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Ты действительно настолько кхмм.... и считаешь что я не вижу что пишу? Или это был прикол такой "специфический"?
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Adam Smith
11:12
всевышних не выбирают и не меняют, а то что ты занимаешься окультными науками, так такое себе, в окопах не бывает атеистов под огнем
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Андрей Маликов
11:11
Palit 3060 StormX закупочная цена 80 долларов при запокупке от 10тыс. штук. Кстате, не существует закупок ниже 1тыс штук , как врал ДНС, что типо 350штук поступила всего. Ничего не покупаете у РФ-ба...
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
Adam Smith
11:09
так ты нацик))))) и что ты плохого видишь в том что раша рулит на кавказе?
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Андрей Маликов
11:08
где ты хохлуша, я солью тебе Доллары по 90, в любом кол-ве, быстрее беги пока не отстрапонила тебя Орда.
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
OgoGoLog
11:08
"без сохранения Украины, не сохранится и украинская нация" Это не задача РФ, и не задача самоопределившихся народов. Пусть кому нужна украинская нация этим и занимается.
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