Специалисты DigiTimes Research взялись описать ситуацию в сфере производства ноутбуков, сложившуюся в отрасли к третьему кварталу. Ещё во втором квартале наблюдался дефицит некоторых полупроводниковых компонентов, но сейчас уже наметилось образование излишков ЖК-панелей и аудиоконтроллеров, силовой электроники, а также решений для беспроводного доступа.
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Самое интересное, что центральные процессоры, используемые в ноутбуках, тоже подешевели, но это касается только старых моделей. Изделия нового поколения, по словам аналитиков, даже выросли в цене. По всей видимости, так были реализованы намерения Intel поднять цены на свои процессоры из-за роста затрат компании. Чипы нового поколения просто стали предлагаться по более высоким ценам, тогда как стоимость моделей прошлых поколений либо осталась на прежнем уровне, либо была немного снижена.