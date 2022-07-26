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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Расходы производителей на оборудование для производства чипов в следующем году не превысят $83 млрд
Это меньше прогнозировавшихся ранее $90 млрд.
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-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
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Участники рынка полупроводниковых компонентов по-разному оценивают новейшие тенденции. Если одни явно боятся снижения спроса на потребительскую электронику и ПК, то другие уверены, что автомобильный сегмент таит в себе существенный потенциал экспансии. Специалисты Morgan Stanley ожидают, тем не менее, что в следующем году расходы отрасли на покупку технологического оборудования для производства чипов сократятся.

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Источник изображения: TSMC

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Ещё недавно аналитики ожидали, что по итогам 2023 года производители чипов потратят не менее $90 млрд на покупку оборудования, то сейчас прогноз снижен до $83 млрд. Снижение спроса на оборудование, по словам авторов прогноза, не сможет существенно приблизить момент победы над дефицитом компонентов в определённых сегментах рынка.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #дефицит чипов
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