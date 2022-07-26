Это меньше прогнозировавшихся ранее $90 млрд.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Участники рынка полупроводниковых компонентов по-разному оценивают новейшие тенденции. Если одни явно боятся снижения спроса на потребительскую электронику и ПК, то другие уверены, что автомобильный сегмент таит в себе существенный потенциал экспансии. Специалисты Morgan Stanley ожидают, тем не менее, что в следующем году расходы отрасли на покупку технологического оборудования для производства чипов сократятся.

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Источник изображения: TSMC

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Ещё недавно аналитики ожидали, что по итогам 2023 года производители чипов потратят не менее $90 млрд на покупку оборудования, то сейчас прогноз снижен до $83 млрд. Снижение спроса на оборудование, по словам авторов прогноза, не сможет существенно приблизить момент победы над дефицитом компонентов в определённых сегментах рынка.