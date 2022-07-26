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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Небольшие контрактные производители чипов начали снижать цены на свои услуги
Возможностей для злоупотребления положением нет.
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Любые попытки аналитиков выпытать у представителей TSMC правду о намерениях компании повысить цены на свои услуги наталкиваются на категорическое нежелание открыто обсуждать взаимоотношения компании с клиентами. При этом TSMC ставит перед собой определённые цели по сохранению и даже повышению прибыльности бизнеса, что в условиях очевидного роста затрат так или иначе указывает на неизбежность повышения цен.

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Как сообщает DigiTimes, контрактные производители чипов второго и третьего эшелона, которые не обладают таким ресурсом для давления на клиентов, как TSMC, уже сейчас вынуждены пойти на снижение цен на собственные услуги.

Источник изображения: DigiTimes

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По крайней мере, если речь идёт о продукции типа микроконтроллеров для бытовой электроники, то спрос на неё заметно сократился, а быстрая перенастройка на выпуск других изделий тоже требует расходов, поэтому компании просто предпочитают снизить цены на продукцию существующего ассортимента. Помимо бытовой электроники, снижается спрос на смартфоны начального уровня, а вот спрос на автокомпоненты пока далёк от удовлетворения. Если контрактный производитель в большей степени завязан на потребительский сегмент, то ему придётся снижать цены в сложившихся условиях.

#финансы #полупроводники #литографическое производство
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