Американский интернет-гигант Amazon решил расшевелить ту часть аудитории, которая хотела бы поднять производительность имеющихся систем с разъёмом Socket AM4 путём замены только центрального процессора. Оснащённый дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache процессор AMD Ryzen 7 5800X3D является последней моделью в данном конструктивном исполнении, хотя неофициальные источники и подогревают слухи о возможности появления других моделей этой серии в данном исполнении.
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В США процессор Ryzen 7 5800X3D предлагается по сниженной до $419 цене, что позволяет местным покупателям экономить до $30 по сравнению с рекомендованным производителем уровнем. По данным указанной интернет-площадки, это самая низкая цена на модель за прошедшие тридцать дней.