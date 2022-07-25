Лебединая песня Socket AM4 становится доступнее.

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Американский интернет-гигант Amazon решил расшевелить ту часть аудитории, которая хотела бы поднять производительность имеющихся систем с разъёмом Socket AM4 путём замены только центрального процессора. Оснащённый дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache процессор AMD Ryzen 7 5800X3D является последней моделью в данном конструктивном исполнении, хотя неофициальные источники и подогревают слухи о возможности появления других моделей этой серии в данном исполнении.

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Источник изображения: Amazon

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В США процессор Ryzen 7 5800X3D предлагается по сниженной до $419 цене, что позволяет местным покупателям экономить до $30 по сравнению с рекомендованным производителем уровнем. По данным указанной интернет-площадки, это самая низкая цена на модель за прошедшие тридцать дней.