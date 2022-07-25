Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
Лебединая песня Socket AM4 становится доступнее.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Американский интернет-гигант Amazon решил расшевелить ту часть аудитории, которая хотела бы поднять производительность имеющихся систем с разъёмом Socket AM4 путём замены только центрального процессора. Оснащённый дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache процессор AMD Ryzen 7 5800X3D является последней моделью в данном конструктивном исполнении, хотя неофициальные источники и подогревают слухи о возможности появления других моделей этой серии в данном исполнении.

реклама

Источник изображения: Amazon

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В США процессор Ryzen 7 5800X3D предлагается по сниженной до $419 цене, что позволяет местным покупателям экономить до $30 по сравнению с рекомендованным производителем уровнем. По данным указанной интернет-площадки, это самая низкая цена на модель за прошедшие тридцать дней.

#amd #процессоры #socket am4 #ryzen 7 5800x3d #3d v-cache
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

AMD открыла новый центр разработки процессоров в штате Нью-Йорк
Intel будет выпускать процессоры по заказу MediaTek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
75
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
52
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25

Сейчас обсуждают

eds
14:39
Да почти везде так, на том же Али 5800X3D стоит $500, хотя там же 5800X стоит $270, почти в 2 раза дороже, неадекватное ценообразование за увеличенный кэш, который дает преимущество лишь в ограниченно...
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
VseUmrem
14:37
вы описали тот же маятник, просто сферический.
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
linux4ever
14:37
Это без налогов.
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
Derelict
14:36
Какой виртуалбокс, болезный? Виртуалбокс не умеет проброс железа в ВМ. Хостом должен быть linux, пробросавыются видеокарты в виртуалки, через vfio-pci, гипервизор KVM.Если охота можно кинуть две краты...
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
taurus88
14:36
то есть то что алдер лейки в целом быстрее вермееров это так, ничего не значит?
Intel будет выпускать процессоры по заказу MediaTek
hendehog
14:35
Когда наконец это говно форсить перестанут? Тем более я не вижу смысла делать это в РФ - даже если захотим заплатить не сможем.
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
VseUmrem
14:35
Так свои процессоры они будут клепать на TSMC.
Intel будет выпускать процессоры по заказу MediaTek
taurus88
14:32
о, не надо тут демагогических приёмов. 35 погибших из 97 это достаточно чтоб считать подобный вид топлива опасным. это во-первых. во-вторых, там был медленный дирижабл, с небольшим количеством людей,...
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
taurus88
14:32
о, не надо тут демагогических приёмов. 35 погибших из 97 это достаточно чтоб считать подобный вид топлива опасным. это во-первых. во-вторых, там был медленный дирижабл, с небольшим количеством людей,...
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
OgoGoLog
14:29
У стримеров есть варианты куда уйти (WASD, GG, Trovo). Люди, которые действительно смотрят легко уйдут на другую платформу, а твичёвские боты для ложной статистики просмотров для рекламодателей не осо...
ФАС рассмотрит жалобу на Twitch как на сервис с доминирующим положением на российском рынке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем