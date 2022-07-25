Правда, с использованием довольно зрелой литографии.

На заре становления контрактного бизнеса корпорация Intel планировала выпускать процессоры для компании LG, но та в итоге свернула бизнес по производству смартфонов. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на комментарии официальных представителей Intel, что в ближайшие полтора или два года компания должна освоить выпуск чипов по заказу MediaTek.

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Источник изображения: Reuters

В качестве используемого техпроцесса источник упоминает Intel 16, поэтому не следует считать, что сотрудничество с MediaTek будет сосредоточено на передовой литографии. С другой стороны, нельзя исключать, что в какой-то перспективе это всё же случится.

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Добавим, что под обслуживание клиентов из числа представителей автомобильной отрасли Intel уже отвела часть производственных мощностей в Ирландии, и в данном случае речь идёт о том же техпроцессе Intel 16. В сфере более продвинутой литографии тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek продолжит полагаться на услуги TSMC, хотя нельзя исключать, что в дальнейшем сотрудничество с Intel расширится и на эту сферу.