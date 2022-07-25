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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайским компаниям придётся столкнуться с локдауном в Шэньчжэне
Ограничения повлияют и на производство продукции Apple.
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Агентство Bloomberg продолжает развивать китайскую тематику новой публикацией о деятельности компаний, располагающих производственными площадками в Шэньчжэне. Этот крупный промышленный центр на юго-востоке Китая насчитывает 12,5 млн жителей, а потому риск стремительного распространения коронавирусной инфекции заставил местные власти ввести привычные ограничения сроком на семь дней. Не исключено, что санитарные ограничения будут неоднократно продлены или даже усилены, как показывает опыт прошлых месяцев.

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Источник изображения: BYD

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Как поясняет источник, около сотни компаний осуществляют производственную деятельность в Шэньчжэне, им предписано перевести предприятия на замкнутый цикл функционирования, предусматривающий минимальные перемещения сотрудников за пределы рабочих мест и контакты с окружающим миром. В этой местности работают крупные предприятия Foxconn, Huawei, ZTE, BYD и DJI. Если ограничения вызовут снижение их производительности, то рынок может столкнуться с дефицитом профильной продукции. Для Apple такая новость неприятна тем, что Foxconn должна выпустить для неё достаточное количество iPhone новой 14-й серии, прежде чем в сентябре будет объявлено о начале продаж этих смартфонов.

#apple #китай #foxconn #китайские производители #пандемия #локдаун
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