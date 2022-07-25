Тайваньский сайт DigiTimes по собственным каналам выяснил, что многие контрактные производители чипов во втором полугодии собираются скорректировать планы по расширению мощностей в сторону уменьшения, поскольку спрос на профильную продукцию в определённых сегментах заметно снизился из-за макроэкономической неопределённости.
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Настороженно относятся к ситуации и те компании, которые самостоятельно выпускают и производят полупроводниковую продукцию. Лишь TSMC пока не готова снижать темпы экспансии своих производственных линий. Как недавно поясняли представители компании, снижение спроса в определённых сегментах рынка не говорит о том, что дефицит продукции в других сегментах устранён. Чтобы достичь баланса спроса и предложения, производителям чипов предстоит поработать над экспансией мощностей ещё какое-то время. TSMC в таких условиях считает уместным продолжить строительство новых предприятий и ввод дополнительных линий на уже имеющихся в текущем полугодии.