Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В отличие от конкурентов, TSMC не собирается снижать темпы расширения производства
По крайней мере, во второй половине текущего года.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Тайваньский сайт DigiTimes по собственным каналам выяснил, что многие контрактные производители чипов во втором полугодии собираются скорректировать планы по расширению мощностей в сторону уменьшения, поскольку спрос на профильную продукцию в определённых сегментах заметно снизился из-за макроэкономической неопределённости.

реклама

Источник изображения: DigiTimes, AFP

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Настороженно относятся к ситуации и те компании, которые самостоятельно выпускают и производят полупроводниковую продукцию. Лишь TSMC пока не готова снижать темпы экспансии своих производственных линий. Как недавно поясняли представители компании, снижение спроса в определённых сегментах рынка не говорит о том, что дефицит продукции в других сегментах устранён. Чтобы достичь баланса спроса и предложения, производителям чипов предстоит поработать над экспансией мощностей ещё какое-то время. TSMC в таких условиях считает уместным продолжить строительство новых предприятий и ввод дополнительных линий на уже имеющихся в текущем полугодии.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

До конца следующего года ASML будет снабжать EUV-сканерами 8 новых предприятий
В нынешних реалиях Южная Корея опережает Японию по уровню экономического развития
Чиновники США и Японии проведут очередные переговоры по теме борьбы с дефицитом чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
74
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
45
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25

Сейчас обсуждают

Алексей Румянцев
11:39
ТОП-10 стран по количеству самоубийств на 100 000 человек населения в 2021 году: Литва – 31,9 человек Прибалтийская республика сохраняет первое место по количеству самоубийств в мире. Российская Феде...
В нынешних реалиях Южная Корея опережает Японию по уровню экономического развития
CTyDeHT
11:39
RX550 2gb
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
VictoR_VK
11:38
Ты про кино- "Буратино" что-ли пишешь, ну там Мальвина итд? Иди таблетки прими от дебилизма. Шуток ты не понимаешь пзц.
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
SuroviyScam
11:34
Новости про умирающих коров соседей - это вид развлечения, которое улучшает настроение, заряжает позитивом. Чтобы повеселить народ достаточно помочь корове скопытиться, всего один недовольный и целая ...
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
SuroviyScam
11:30
Видимо фетиш такой у вас, попробуйте сходить к психологу, он разложит по полочкам
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
Василий Фаренков
11:29
Ryzen 5 pro 4650g с встроенной vega 7 в hd клиенте в full hd на средних настройках от 60 до 100фпс. Можно даже на высокие перейти. Так что карточка типа rx550 хотя бы на 2 гига нормально будет тянуть.
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
Dr Ficus
11:28
к сожалению все импортозамещение работает с повышением цен... Много там мутного))
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
Madarator
11:27
Так его наличие не всегда оправдано.
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Владимир Захаров
11:25
Плесневелые МакДаки Пусть едят тупые раки Очень Амеры их любят Своей жопой стулья губят Ведь размерчик XXL " Это не хухры поверь Свинтус каждый там второй Сало , Жир . ,И Геморрой .. Это ж Байде...
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
Тимур Орлов
11:25
Это новый жанр, пересказ роликов из ютуба?
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем