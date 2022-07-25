Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ вчера сообщило, что делегация японских чиновников собирается посетить США для проведения переговоров о координации усилий двух стран в сфере борьбы с дефицитом полупроводниковых компонентов, а также ростом цен на энергоносители, материалы и продукты питания.
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Интересы японского правительства будут представлять министр иностранных дел Йосимаса Хаяси (Yoshimasa Hayashi) и министр экономики страны Коити Хагиуда (Koichi Hagiuda). Со стороны США в переговорах будут участвовать их коллеги. Помимо мероприятий по улучшению ситуации с поставками полупроводниковой продукции, стороны будут обсуждать меры по защите критически важных технологий от утечки в недружественные страны.