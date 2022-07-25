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Новости Hardware Алексей Сычёв
В нынешних реалиях Южная Корея опережает Японию по уровню экономического развития
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Как отмечает Business Korea со ссылкой на исследование одного из японских профессоров, проводившаяся недавно погибшим бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ с 2012 года экономическая политика привела к тому, что по уровню развития страна теперь уступает Южной Корее. По крайней мере, в показателях удельного ВВП на душу населения в 2020 году последняя точно опередила Японию, пусть и чисто символически: $31 902 против $31 782.

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Источник изображения: Комсомольская правда

Для сравнения, в США удельное значение ВВП на душу населения на тот период достигало $76 027, а до начала реформ Синдзо Абэ в 2012 году Япония могла соперничать с США и при этом в два раза опережала Южную Корею. В настоящее время в долларовом эквиваленте среднегодовой доход гражданина в Южной Корее выше ($32 316), чем в Японии ($31 714). Слабость национальной японской валюты только увеличивает этот разрыв.

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Даже по капитализации крупнейшей компании Япония уступает Тайваню и Южной Корее. В частности, Toyota Motor оценивается рынком в $211 млрд, тогда как TSMC превосходит её вдвое с капитализацией на уровне $433,9 млрд, а корейская Samsung Electronics тоже далеко впереди с $299,1 млрд капитализации. По мнению эксперта, японскому правительству для исправления ситуации следует хотя бы поднять ключевую ставку рефинансирования.

#аналитика #финансы #япония #южная корея
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