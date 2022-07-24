ТО за час – для электромобиля это реально, как и для машины с ДВС.

Для главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) вопросы скорости всегда стояли на первом месте. Он не только предлагал использовать ракеты SpaceX для межконтинентальных перевозок и экспериментировал с туннелями Hyperloop, но и рассчитывает разогнать автосборочные конвейеры Tesla до скорости передвижения пешехода. К слову, даже существующие темпы сборки электромобилей этой марки остаются предметом зависти конкурентов – до своей отставки глава Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) ставил своим подчинённым в пример именно скорость работы автосборочного производства Tesla.

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Сервисная экосистема Tesla, между тем, явно отстаёт по темпам развития от сферы производства и продаж. Как поясняет Electrek, внутреннее исследование позволило руководству компании сделать вывод, что две трети всех операций в сервисной зоне можно осуществлять в течение рабочего дня, отдавая клиенту готовую машину в день обращения. Более того, взяв на вооружение методы работы механиков Формулы-1, часть заказов можно выполнять за один час.

Источник изображения: Tesla

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Работу над совершенствованием процессов в сфере сервиса Tesla ведёт с 2015 года, именно тогда компания наняла имеющего 25-летний опыт работы в Формуле-1 старшего механика команды Red Bull Racing Кенни Хэндкаммера (Kenny Handkammer) на должность директора по инновациям в сфере сервиса. Два года спустя он покинул компанию ради работы в конкурирующей Lucid Motors, но каким-то опытом явно успел поделиться с Tesla, поскольку на этой неделе Илон Маск опять вернулся к обсуждению инициативы по реализации экспресс-обслуживания машин клиентов в течение часа. Речь, надо полагать, идёт о плановом техническом обслуживании, поскольку электромобили в этом отношении обладают меньшей трудоёмкостью по сравнению с машинами на базе ДВС.