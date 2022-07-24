Передовая литография шагает по планете.

Финансовый директор ASML Роджер Дассен (Roger Dassen) на квартальной отчётной конференции признался, что сейчас компания располагает заказами на поставку около 100 литографических сканеров для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), которое требуется для изготовления полупроводниковых компонентов по техпроцессам с нормами менее 10 нм. В следующем году компания намеревается поставить клиентам более 60 таких сканеров. Даже к концу следующего года ASML не сможет в полной мере удовлетворять спрос на оборудование для изготовления чипов.

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Генеральный директор Петер Веннинк (Peter Wennink) пояснил, что в денежном выражении ASML располагает портфелем заказов на общую сумму более 33 млрд евро. Как он добавил, до конца следующего года компании предстоит снабжать EUV-сканерами восемь новых предприятий, возводимых клиентами ASML. Средняя производительность одного такого предприятия достигнет 40 тысяч кремниевых пластин в месяц. В совокупности они смогут выпускать более 300 тысяч кремниевых пластин в месяц с использованием EUV-литографии.

Источник изображения: TSMC

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Этот пример иллюстрирует, насколько велик спрос со стороны производителей полупроводниковых компонентов на оборудование, позволяющее изготавливать передовые чипы. В случае с ASML до 85% предварительных заказов на поставку такого оборудования имеют отношение именно к EUV-литографии. Впрочем, в количественном выражении более зрелая DUV-литография всё равно доминирует в структуре поставок компании, в следующем году планируется поставить более 375 сканеров соответствующего поколения. К 2025 году ASML намеревается отгрузить 90 сканеров для работы с EUV при значении числовой апертуры 0,33, а также около 600 сканеров для работы с DUV. К тому времени ASML рассчитывает поставить и первые 20 систем для работы с EUV при значении числовой апертуры 0,55. Такое оборудование, например, потребуется для изготовления 2-нм и более прогрессивных компонентов. Компания Intel рассчитывает оказаться в числе первых клиентов ASML на этом направлении.