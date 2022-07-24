На квартальном отчётном мероприятии ASML генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink) спросили о санкциях, которые власти США стремятся ужесточить в отношении поставок в КНР оборудования для производства полупроводниковых компонентов из третьих стран. Существующие ограничения уже не позволили ASML поставить в Китай оборудование для работы с EUV-литографией, хотя недавно случайно выяснилось, что SMIC это не помешало улучшить геометрию транзисторов до уровня, сопоставимого с 7-нм технологией тайваньской TSMC.
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Впрочем, непосредственно прецедент со SMIC глава ASML не комментировал, поскольку эта информация получила распространение несколько позже. Зато он пояснил, что в сегменте техпроцессов от 20 до 65 нм китайские производители являются весомыми игроками на мировом рынке, снабжая профильной продукцией весь остальной мир. Ограничив поставки в Китай оборудования для DUV-литографии, западные страны косвенным образом усугубили бы своё положение в сфере доступа к полупроводниковой продукции. По этой причине, как отметил Петер Веннинк, нужно с осторожностью подходить к вопросу расширения санкций против КНР.