Китайская компания Doogee в скором времени представит новый смартфон-долгожитель. Он будет называться Doogee S89 Pro, а главной особенностью предстоящей новинки станет ёмкость встроенной аккумуляторной батареи.
Doogee S89 Pro станет не единственной новинкой китайского производителя. Компания также анонсирует смартфоны серий X97 и S61, а вместе с ними дебютируют умные часы Doogee D11 и Doogee D09. Все новинки можно будет приобрести на площадке AliExpress с хорошими скидками в честь старта продаж.
Мы сосредоточимся на главной новинке в лице Doogee S89 Pro. Её особенностью станет аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составит 12 000 мА*ч. Также смартфон обзаведётся быстрой зарядкой по проводу мощностью 65 Вт.
На тыльной панели расположится основная камера с необычным дизайном и RGB-подсветкой. Разрешение главного модуля составит 64 МП. В его основу будет положен датчик изображения компании Sony. Основная камера в Doogee S89 Pro также получит блок ночного видения и ультра-широкоугольный модуль разрешением 20 МП и 8 МП соответственно.
Корпус грядущей новинки будет защищён по всем основных стандартам от воды, пыли, экстремально низких или высоких температур, падений, ударов, вибраций и прочего. Защита будет соответствовать как привычным стандартам IP68 и IP69K, так и военному стандарту американской армии MIL-STD-810H.
Doogee S89 Pro получит 12-нанометровый и не самый новый мобильный процессор MediaTek Helio P90 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система будет работать в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище будет иметь вместимость 256 ГБ и поддерживает расширение картами TF.
Дисплей в новинке будет построен на базе Full HD+ жидкокристаллической панели диагональю 6,3 дюйма. Разрешение фронтальной камеры составит 16 МП. Также отметим чип NFC, поддержку глобальных частотных диапазонов, настраиваемые кнопки и операционную систему Android 12.
Купить Doogee S89 Pro можно будет на AliExpress с 25 июля по 29 июля включительно. Также новинка будет доступна в фирменном магазине Doogeemall. Рекомендованная стоимость смартфона составит 319 долларов. Первые покупатели смогут приобрести Doogee S89 Pro за 269 долларов, а для самых быстрых будет действовать купон на дополнительную скидку в размере 30 долларов. Таким образом, цена будет снижена до 239 долларов.
Что касается упомянутых ранее моделей серии Doogee S61, они будут представлять бюджетный ценовой сегмент. Они поступят в продажу 25 июля и будут доступны в течение пяти дней по цене от 109 долларов на AliExpress и Doogeemall.