А цены на ОЗУ в серверном сегменте упали на 20%.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Компания Micron Technology опубликовала квартальный отчёт в период относительного затишья, одновременно осветив все происходящие на рынке процессы, поэтому интерес к данному событию со стороны отраслевых аналитиков был достаточно высоким. Представители Morgan Stanley, например, выяснили, как себя ведут в текущем квартале клиенты этой компании.

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Источник изображения: Micron Technology

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Сообщается, что некоторые производители ПК и серверного оборудования в текущем квартале сократили объёмы закупок микросхем памяти Micron на 30% по сравнению со вторым кварталом. В сегменте облачных решений поставщику даже пришлось снизить цены на оперативную память на 20% и более. Попутно растут складские запасы самой компании Micron, поэтому сейчас сложно делать внятные прогнозы даже на 2023 год, как резюмируют представители Morgan Stanley.