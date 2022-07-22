Выйдут ли этим процессоры до конца следующего года – вопрос открытый.

В этом году компания Intel должна представить потребительские процессоры Raptor Lake, которые сохранят совместимость с разъёмом LGA 1700 и будут использовать архитектуру экономичных ядер Gracemont, удвоив их предельное количество с восьми до шестнадцати. Производительные ядра в составе Raptor Lake должны перейти на новую архитектуру Raptor Cove, что обеспечит более убедительный прирост быстродействия.

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Как отмечает вездесущий сайт VideoCardz со ссылкой на имеющие доступ к технической информации источники, в следующем году (а может и позже) в составе процессоров Meteor Lake дебютируют производительная архитектура Redwood и экономичная архитектура Crestmont. При этом фактическое сочетание количества тех и других ядер не уточняется.

Источник изображения: VideoCardz

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Процессоры Meteor Lake должны будут использовать конструктивное исполнение LGA 1851 и состоять из нескольких чиплетов, один из которых будет производиться по технологии Intel 4, ранее именовавшейся «3-нм». Встроенная графика этих процессоров тоже будет модернизирована относительно текущего поколения и Raptor Lake.