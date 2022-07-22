Это уже вторая с прошлого года встреча на данную тему.

По информации издания Hindustan News, в ближайшее время представители тайваньских контрактных производителей чипов TSMC и UMC посетят Индию в составе делегации с целью проведения переговоров о сотрудничестве с местными компаниями в сфере производства полупроводниковых компонентов на территории данной страны.

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Источник изображения: TSMC

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В 2021 году, по данным источников, представители Тайваня и Индии уже обсуждали возможность строительства на территории последней предприятия по выпуску чипов стоимостью $7,5 млрд. Индийская сторона обещала подобрать подходящие участки для строительства предприятия и с 2023 года компенсировать до половины всех капитальных затрат на его возведение.