Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньская делегация посетит Индию для переговоров о строительстве местного предприятия по производству чипов
Это уже вторая с прошлого года встреча на данную тему.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3080 MSI Gaming дешевле 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр

По информации издания Hindustan News, в ближайшее время представители тайваньских контрактных производителей чипов TSMC и UMC посетят Индию в составе делегации с целью проведения переговоров о сотрудничестве с местными компаниями в сфере производства полупроводниковых компонентов на территории данной страны.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte
3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
12700KF за копейки в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

В 2021 году, по данным источников, представители Тайваня и Индии уже обсуждали возможность строительства на территории последней предприятия по выпуску чипов стоимостью $7,5 млрд. Индийская сторона обещала подобрать подходящие участки для строительства предприятия и с 2023 года компенсировать до половины всех капитальных затрат на его возведение.

#полупроводники #тайвань #индия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Поставщик оборудования ASML пояснил, кому в наши дни нужны старые техпроцессы
Министр торговли США убеждена, что потеря доступа к чипам с Тайваня обернётся для национальной экономики катастрофой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
19
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
117
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
17
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
10
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой
28
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
24

Сейчас обсуждают

sgs
12:30
Я думал что самая забористая трава у Цимбала, а оно вона чего. :)) Автор наверно из тех что постоянно создают темы на форуме типа: "У меня лагает топовый комп и выдает на 5 фпс ниже чем в тестах. Пама...
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Sierra6
12:28
я вчера каждые 5 минут заходил посмотреть на бешенного лося, он был в глубоком минусе, а ночью пока все спали кремлеботы накрутили себе по +20 лайков на каждое зомбосообщение, а потом они это скринят ...
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Владимир Захаров
12:28
Стоит NVIDIA разработать какую нибудь интересную технологию и через год-полтора абсолютно идентичная (( революционная )) технология появляется в продуктах AMD Неужели AMD своими силами вообще ничего...
AMD внедрит технологию шумоподавления на основе искусственного интеллекта в ПО Adrenalin
Denis Lykov
12:22
Теперь-то я знаю сколько стоит предыдущая матплата (gen.11). И это не клад - это Дисконт!!! Ура
GeForce Now запускает облачные игры со 120 fps на всех поддерживающих Android устройствах
kilobait3
12:21
Страдает простой люд.
Ученые обнаружили сигнальную молекулу, связывающую положительные и отрицательные эмоции с памятью
kilobait3
12:19
За то цены стали космические. Российские барыги продают ранее купленные товары дешевле Китая.
Ученые обнаружили сигнальную молекулу, связывающую положительные и отрицательные эмоции с памятью
Fevriii
12:18
Фига тут чепушил рогозиновских набежало оправдывать его
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Михаил Касперский
12:18
Зря минусуете. Есть физическая модель Вселенной, где вопрос тёмной материи и энергии красиво обойден теорией о том, что вакуум в космическом пространстве не есть ноль, а на уровне квантовой физики в э...
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Игорь Александрович
12:16
С видяхами AMD отлично всё в бенчмарках и на бумаге они лучше дешевле, но в реальности фризы, вылеты в играх, и более низкий фпс(это я говорю как бывший владелец амд, в крайний раз решил всё таки взят...
Какую видеокарту купить для God of War и Elden Ring – 5 геймерских GPU от 19 000 рублей
Mr Strannik
12:15
Задолбала эта лохатерея на али такое впечатление что им дали отмашку кошмарить ру сегмент скотское отношение к простым людям продавцы постоянно пытаются наебать а администрация все время меняет дизайн...
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем