По информации издания Hindustan News, в ближайшее время представители тайваньских контрактных производителей чипов TSMC и UMC посетят Индию в составе делегации с целью проведения переговоров о сотрудничестве с местными компаниями в сфере производства полупроводниковых компонентов на территории данной страны.
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В 2021 году, по данным источников, представители Тайваня и Индии уже обсуждали возможность строительства на территории последней предприятия по выпуску чипов стоимостью $7,5 млрд. Индийская сторона обещала подобрать подходящие участки для строительства предприятия и с 2023 года компенсировать до половины всех капитальных затрат на его возведение.