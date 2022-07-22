Сейчас страна на 90% зависит от поставок передовых компонентов с этого острова.

Как поясняет CNBC, на этой неделе длительное время пытающаяся раскачать сенаторов министр финансов США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не стала стесняться в выражениях, описывая вероятные последствия потери доступа к тайваньским чипам для экономики страны и национальной безопасности. Если США утратят возможность получать полупроводниковые компоненты с Тайваня, то это вызовет моментальную и глубочайшую рецессию, а в оборонной сфере страна окажется беззащитной, поскольку не сможет выпускать современные вооружения.

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Источник изображения: TSMC

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Все критически важные чипы нужно выпускать в США, как подчеркнула Джина Раймондо, обсуждая необходимость скорейшего выделения субсидий на поддержку национальной полупроводниковой отрасли. Конечно, даже если парламентарии утвердят законопроект о выделении на эти нужды $52 млрд на следующей неделе, пройдут годы, прежде чем США смогут обеспечивать себя достаточным количеством чипов локального производства. Intel, Samsung, GlobalFoundries и TSMC, которые претендуют на получение целевых субсидий, свои новые предприятия построят не ранее 2024 года. Всё это время США продолжат сильно зависеть от тайваньских поставщиков полупроводниковой продукции.