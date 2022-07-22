Тем, кто понимает, что они борозду не портят.

В последнее время с повышенным спросом на зрелую литографию столкнулась не только компания TSMC, но и снабжающая её литографическим оборудованием ASML, если верить заявлениям генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink), которые он сделал на недавней квартальной отчётной конференции.

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Источник изображения: TSMC

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Как пояснил руководитель нидерландского холдинга, снабжающего весь мир литографическими сканерами, в последние два или три года спрос на оборудование для работы с техпроцессами в диапазоне от 180 до 28 нм существенно вырос и не думает падать. Во-первых, развитие Интернета вещей и рост концентрации чипов в автомобилях стимулируют спрос на компоненты, которые достаточно выгодны в производстве и при этом не обладают высоким энергопотреблением. В сфере высокопроизводительных вычислений правило, согласно которому с переходом на новый техпроцесс можно было снизить энергопотребление чипа, уже не работает в прежних пределах. Растущая плотность теплового потока порой затрудняет охлаждение чипа, заставляя увеличивать расход энергии на отвод тепла, а это противоречит современной экологической повестке. По этой причине в ASML считают разумным создание чипов с достаточно крупными кристаллами, которые проще охлаждать.