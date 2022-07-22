В последнее время с повышенным спросом на зрелую литографию столкнулась не только компания TSMC, но и снабжающая её литографическим оборудованием ASML, если верить заявлениям генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink), которые он сделал на недавней квартальной отчётной конференции.
реклама
Как пояснил руководитель нидерландского холдинга, снабжающего весь мир литографическими сканерами, в последние два или три года спрос на оборудование для работы с техпроцессами в диапазоне от 180 до 28 нм существенно вырос и не думает падать. Во-первых, развитие Интернета вещей и рост концентрации чипов в автомобилях стимулируют спрос на компоненты, которые достаточно выгодны в производстве и при этом не обладают высоким энергопотреблением. В сфере высокопроизводительных вычислений правило, согласно которому с переходом на новый техпроцесс можно было снизить энергопотребление чипа, уже не работает в прежних пределах. Растущая плотность теплового потока порой затрудняет охлаждение чипа, заставляя увеличивать расход энергии на отвод тепла, а это противоречит современной экологической повестке. По этой причине в ASML считают разумным создание чипов с достаточно крупными кристаллами, которые проще охлаждать.