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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставщик оборудования ASML пояснил, кому в наши дни нужны старые техпроцессы
Тем, кто понимает, что они борозду не портят.
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В последнее время с повышенным спросом на зрелую литографию столкнулась не только компания TSMC, но и снабжающая её литографическим оборудованием ASML, если верить заявлениям генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink), которые он сделал на недавней квартальной отчётной конференции.

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Источник изображения: TSMC

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Как пояснил руководитель нидерландского холдинга, снабжающего весь мир литографическими сканерами, в последние два или три года спрос на оборудование для работы с техпроцессами в диапазоне от 180 до 28 нм существенно вырос и не думает падать. Во-первых, развитие Интернета вещей и рост концентрации чипов в автомобилях стимулируют спрос на компоненты, которые достаточно выгодны в производстве и при этом не обладают высоким энергопотреблением. В сфере высокопроизводительных вычислений правило, согласно которому с переходом на новый техпроцесс можно было снизить энергопотребление чипа, уже не работает в прежних пределах. Растущая плотность теплового потока порой затрудняет охлаждение чипа, заставляя увеличивать расход энергии на отвод тепла, а это противоречит современной экологической повестке. По этой причине в ASML считают разумным создание чипов с достаточно крупными кристаллами, которые проще охлаждать.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #asml
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Там помимо SMEE, есть ещё AMEC https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/49505/kitajskaya-kompaniya-asml-obyavila-o-vypuske-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-chipov-po-5-nm-tehprocessu
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Kasyan
10:26
Ну так в итоге магическим образом всё сейчас это работает на заводе Микрон, не путать с Micron.
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wolfire
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это для старых планшетов приблуда что ли? бред какой-то мониторы все шире и шире, а они эту хрень для кого сделали?
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MrPegge
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Ну не надо чужие заслуги клоуну приписывать. Сказки сочинять он мастак, да, а в ракетах его разбираться не учили да и не интересовали они его.
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Зеновий Радеонович
10:18
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Bratken
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