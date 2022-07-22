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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи настроены довести уровень отечественного сырья в полупроводниковом секторе до 50% к концу десятилетия
Поставки компонентов и оборудования тоже будут подчиняться данному требованию.
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По данным Reuters, сейчас южнокорейская полупроводниковая промышленность на 70% зависит от поставок сырья, компонентов и оборудования из-за пределов страны, но к 2030 году власти хотят увеличить долю отечественных компонентов и оборудования до 50%.

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Источник изображения: Reuters

Сейчас корейские поставщики на 50% перекрывают потребности отечественной полупроводниковой отрасли в материалах, и на 20% в оборудовании, поэтому в последнем случае есть над чем поработать. Важно, что Южная Корея по-прежнему сильно зависит от зарубежных партнёров в сфере ключевых технологий. Со следующего года в рамках частно-государственного партнёрства в развитие отечественной инфраструктуры будет инвестировано около $230 млн. Дополнительные средства будут выделены на разработку чипов для автомобильной промышленности и систем искусственного интеллекта.

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При строительстве профильных предприятий в Южной Корее инвесторы смогут рассчитывать на содействие властей в обустройстве инженерной инфраструктуры, а также на получение налоговых преференций. За десять лет планируется подготовить не менее 150 тысяч специалистов для работы в полупроводниковой отрасли Южной Кореи. Деньги на их обучение будут выделяться не только государством, но и заинтересованными частными компаниями. Поставки полупроводников в прошлом году сформировали 19,9% всей экспортной выручки страны, поэтому развитию отрасли власти собираются уделять особое внимание.

#аналитика #финансы #полупроводники #импортозамещение #южная корея #субсидии
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