Поставки компонентов и оборудования тоже будут подчиняться данному требованию.

По данным Reuters, сейчас южнокорейская полупроводниковая промышленность на 70% зависит от поставок сырья, компонентов и оборудования из-за пределов страны, но к 2030 году власти хотят увеличить долю отечественных компонентов и оборудования до 50%.

реклама

Источник изображения: Reuters

Сейчас корейские поставщики на 50% перекрывают потребности отечественной полупроводниковой отрасли в материалах, и на 20% в оборудовании, поэтому в последнем случае есть над чем поработать. Важно, что Южная Корея по-прежнему сильно зависит от зарубежных партнёров в сфере ключевых технологий. Со следующего года в рамках частно-государственного партнёрства в развитие отечественной инфраструктуры будет инвестировано около $230 млн. Дополнительные средства будут выделены на разработку чипов для автомобильной промышленности и систем искусственного интеллекта.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte 3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 12700KF за копейки в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

При строительстве профильных предприятий в Южной Корее инвесторы смогут рассчитывать на содействие властей в обустройстве инженерной инфраструктуры, а также на получение налоговых преференций. За десять лет планируется подготовить не менее 150 тысяч специалистов для работы в полупроводниковой отрасли Южной Кореи. Деньги на их обучение будут выделяться не только государством, но и заинтересованными частными компаниями. Поставки полупроводников в прошлом году сформировали 19,9% всей экспортной выручки страны, поэтому развитию отрасли власти собираются уделять особое внимание.