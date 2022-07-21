Усилия по ограничению доступа китайского контрактного производителя SMIC к литографическим технологиям менее 10 нм начал предпринимать ещё Дональд Трамп (Donald Trump) в бытность президентом США, а действующие американские парламентарии настаивают на необходимости ограничения поставок в Китай едва ли не всего спектра литографического оборудования, включая достаточно технологически старое.
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Ресурсу TechInsights удалось приобрести ускорители майнинга на базе китайских чипов MinerVa и подвергнуть анализу их структуру, что позволило авторам исследования заявить, что эти компоненты SMIC выпускает с прошлого года по технологии, очень близкой к 7-нм техпроцессу TSMC. Заметим, что последняя из компаний дважды за последние двадцать лет подавала в суд на китайского конкурента, подозревая его в несанкционированном копировании технологий, поэтому данный случай вполне укладывается в общую логику развития событий.
Можно предположить, что SMIC имеет возможность изготавливать полупроводниковые компоненты по литографическим нормам, технически не уступающим первому поколению 7-нм изделий компании TSMC. Скорее всего, уровень выхода годных изделий довольно мал, а себестоимость высока, но для китайской полупроводниковой отрасли это всё равно существенный технологический прорыв. Получается, что китайским специалистам даже не требуются EUV-сканеры, чтобы изготавливать компоненты с плотностью размещения транзисторов, сопоставимой с 7-нм изделиями TSMC. Поставки такого оборудования в КНР запретили ещё при прежней администрации президента США.