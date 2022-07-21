Её и дома неплохо кормят.

Помимо TSMC и Samsung Electronics, о своих намерениях построить новые предприятия в США заявили GlobalFoundries и GlobalWafers, и соответствующее решение последней говорит о том, что контрактные производители на территории Северной Америки начнут обрастать необходимой инфраструктурой. При этом крупный поставщик специализированных полупроводниковых компонентов, компания Renesas Electronics, как поясняет Reuters, не видит необходимости строить предприятия в США, предпочитая сосредоточиться на рынке родной Японии.

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Источник изображения: Reuters

Об этом в интервью ресурсу поведал генеральный директор компании Хидэтоси Сибата (Hidetoshi Shibata). По его словам, инфраструктура поставок первичных материалов для производства чипов в Европе и США не развита. Концентрация производства на территории Японии создаёт определённые риски, поскольку архипелаг подвержен наводнениям и землетрясениям, но при строительстве местных предприятий компания старается учитывать подобные риски. Дополнительно Renesas создаёт аварийный запас продукции, который можно использовать для снабжения клиентов на случай внезапной остановки производственных линий. В мае компания объявила о намерениях вложить $650 млн в модернизацию своей старой фабрики в Кофу. Акционерами Renesas являются Toyota Motor и поставщик автокомпонентов Denso, соответствующая отрасль в последнее время остро нуждается в чипах, поэтому для первой из компаний есть смысл вкладываться в расширение производственных мощностей.

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Хотя Renesas разрабатывает чипы с использованием передовой литографии, и недавно начала снабжать клиентов образцами первых 7-нм изделий, их производство поручено подрядчикам вроде TSMC. Собственное производство Renesas концентрируется на более зрелой литографии типа 40-нм.