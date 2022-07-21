Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская компания Renesas не собирается строить предприятия в США
Её и дома неплохо кормят.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

Помимо TSMC и Samsung Electronics, о своих намерениях построить новые предприятия в США заявили GlobalFoundries и GlobalWafers, и соответствующее решение последней говорит о том, что контрактные производители на территории Северной Америки начнут обрастать необходимой инфраструктурой. При этом крупный поставщик специализированных полупроводниковых компонентов, компания Renesas Electronics, как поясняет Reuters, не видит необходимости строить предприятия в США, предпочитая сосредоточиться на рынке родной Японии.

реклама

Источник изображения: Reuters

Об этом в интервью ресурсу поведал генеральный директор компании Хидэтоси Сибата (Hidetoshi Shibata). По его словам, инфраструктура поставок первичных материалов для производства чипов в Европе и США не развита. Концентрация производства на территории Японии создаёт определённые риски, поскольку архипелаг подвержен наводнениям и землетрясениям, но при строительстве местных предприятий компания старается учитывать подобные риски. Дополнительно Renesas создаёт аварийный запас продукции, который можно использовать для снабжения клиентов на случай внезапной остановки производственных линий. В мае компания объявила о намерениях вложить $650 млн в модернизацию своей старой фабрики в Кофу. Акционерами Renesas являются Toyota Motor и поставщик автокомпонентов Denso, соответствующая отрасль в последнее время остро нуждается в чипах, поэтому для первой из компаний есть смысл вкладываться в расширение производственных мощностей.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
В ДВА раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Хотя Renesas разрабатывает чипы с использованием передовой литографии, и недавно начала снабжать клиентов образцами первых 7-нм изделий, их производство поручено подрядчикам вроде TSMC. Собственное производство Renesas концентрируется на более зрелой литографии типа 40-нм.

#полупроводники #литографическое производство #сша #автомобили #renesas
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайская SMIC с июля прошлого года снабжает клиентов 7-нм изделиями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О влиянии типа SSD накопителя в играх
286
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
218
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
37
Обожествление Биткоина набирает обороты
27
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
4
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
9

Сейчас обсуждают

Владимир Захаров
13:40
Что то многим дебилам раньше ничто не мешало сравнивать AMD нового поколения с процессорами Intel прошлого поколения и радостно при этом улюлюкать . Уж не вы ли это случаем были
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5900Х в тесте CPU-Z
Obscury
13:39
Люди старше 24 просто стесняются. У нас почему-то до сих пор это считается признаком несерьёзного человека. Например мне далеко за 30. Жена и трое детей, купил трешку внутри МКАДа, есть высокооплачива...
Согласно опросу, в России в видеоигры играет в основном молодёжь
sNQ
13:33
"более 5000 тысяч подписчиков" 5000000 получаеца
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
Michiru1
13:33
У АМД есть что акруальнее 5ххх райзенов? Что за вонь вечная от фанатиков АМуДе про старый проц?
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5900Х в тесте CPU-Z
OgoGoLog
13:29
Давайте заведём новую карту от Интел. Ви ви ви ви ви ви... ви ви ви ви ви ви... ви ви ви ви ви ви... пр.. пр пр пр пррррррррр...
Intel Arc A770 продемонстрировали в играх, представители компании рассказали о ценовой политике
Сергей Васильев
13:28
Приветствую. Вот зря Чумбалаю обидел. Сейчас скажет что ты тоже мой фейк и еще всех ботов на него спустил. Я ему уже раз 10 говорил, от этих дизов и лаек писька не уменьшается и не увеличивается, но...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Denis Kokoulin
13:27
Как хорошо, что не купил для игры для Oculus Quest2. Было бы обидно услышать сейчас такую новость Почитав смешанные отзывы решил, что не стоит брать за фулл-прайс
В этом году будет поставлено на 20 млн процессоров для хромбуков меньше
Kasyan
13:26
Вот это ещё не забудь купить. https://overclockers.ru/blog/goldas/show/70663/thermaltake-predstavila-bloki-pitaniya-moschnostju-1650-vt-s-dvumya-16-kontaktnymi-razemami-pcie-gen5
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
ludeal
13:23
Так это ж скамина еб*ная🤷 через месяц после запуска уже все пострадавшие писали... не стал читать этот бред даже
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
wwr222
13:23
Лучше гвоздь вбить. Прямо в провод.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем