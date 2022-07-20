В ближайшие годы удельное содержание полупроводниковых компонентов в автомобилях значительно увеличится. Во-первых, переход от ДВС к электротяге потребует существенной модернизации компонентной базы транспортных средств. Во-вторых, необходимость всё чаще заменять водителя автоматикой и поддерживать постоянную связь с глобальной сетью сформируют параллельный поток полупроводниковых компонентов, используемых в составе бортовых систем.
реклама
Компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), более известная в статусе крупного контрактного производителя электроники Apple, к 2025 году планирует занять от 5 до 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, и свои профильные навыки тайваньский гигант уже начал оттачивать на родном острове, выпуская для нужд местных муниципалитетов не только электробусы, но и тяговые аккумуляторы типа LFP. Здесь этим транспортные средства предлагаются под маркой Foxtron.
Как отмечает Reuters, на этой неделе Foxconn объявила о сотрудничестве с крупным поставщиком полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте – компанией NXP Semiconductors.
Партнёры совместными усилиями должны будут разработать не менее 10 моделей автомобилей, включая версии на электротяге. Все они будут использовать компонентную базу NXP. Напомним, что Foxconn уже договорился о контрактном производстве электромобилей с американскими компаниями Fisker и Lordstown Motors, для чего приобрёл у последней производственную площадку в штате Огайо.