Тайваньская TSMC является крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, а нидерландская ASML – ведущим поставщиком литографического оборудования, которое используется для выпуска чипов. По этой причине выдержки из квартального отчёта ASML, опубликованные Bloomberg, представляют определённый интерес для широких кругов публики.
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Прежде всего, руководство холдинга заявило, что дефицит полупроводниковых компонентов вряд ли ослабнет до конца текущего года, хотя спрос на чипы в потребительском сегменте определённо сократится. При этом автомобильный сегмент, например, по-прежнему далёк от насыщения, как поясняет генеральный директор Петер Веннинк (Peter Wennink).
Компания не в силах удовлетворить спрос на литографическое оборудование в полном объёме. По состоянию на конец второго квартала она располагала заказами на рекордные €8,5 млрд. За минувший квартал ASML смогла реализовать 91 литографический сканер. По итогам всего 2022 года она собирается поставить 55 сканеров для работы с передовой EUV-литографией, но только за 40 единиц оборудования этого типа она успеет получить оплату от клиентов. Остальные €2,8 млрд будут ей выплачены уже в 2023 году, после окончательной наладки и проверки оборудования на предприятиях клиентов. Подобное смещение вынуждает ASML снизить прогноз по росту выручки в этом году с 20 до 10%.