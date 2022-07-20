Удалёнка уже не в моде, а в производстве бюджетные процессоры не так выгодны.

По информации DigiTimes, в текущем году количество отгруженных поставщиками процессоров для применения в бюджетных ноутбуках под управлением операционной системы Google Chrome OS сократится на 20 млн штук по сравнению с предыдущим годом. Причины снижения спроса очевидны – на данный момент мир отказывается от удалённых форм обучения, которые были распространены в разгар пандемии.

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Источник изображения: DigiTimes

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Если учесть, что объём рынка ПК в целом будет поддерживаться на уровне около 300 млн изделий в год, то потеря поставок 20 млн процессоров кажется не такой уж скромной, но для производителей процессоров такой вид продукции не очень выгоден. Опять же, спрос на более дорогие ноутбуки в этом полугодии вряд ли вырастет, ведь рынок ПК сжимается из-за макроэкономической неопределённости, хотя часть потребителей и попытается купить новые ПК в ожидании дальнейшего роста цен – его полуофициально уже провозгласили Intel и TSMC, да и серьёзные инфляционные процессы в мире не оставляют места для иллюзий по поводу дальнейшей динамики потребительских цен.