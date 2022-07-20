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Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries тоже ждёт выделения субсидий на строительство нового предприятия в США
Не только Intel зависит от государственных средств.
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Руководство Intel недавно уличили в манипулировании общественным мнением, когда генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) во время поездки в Вашингтон с целью ускорения принятия закона о выделении $52 млрд на поддержку отрасли заявил, что при отсутствии государственных субсидий компания может переключить фокус на развитие зарубежных предприятий. В действительности же, как выяснилось, подготовка к строительству нового комплекса в штате Огайо за $20 млрд продолжается, а потому если проекту что-то и угрожает, так это увеличение сроков реализации в случае отсутствия достаточной финансовой поддержки со стороны властей.

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Не только Intel зависит от выделения субсидий на расширение своего присутствия в США. Как признался в интервью Reuters глава GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield), компания пока не готова приступить к строительству нового предприятия в штате Нью-Йорк именно из-за неопределённости с выделением государственных субсидий.

Источник изображения: GlobalFoundries

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По этой причине компания даже быстрее приняла решение о строительстве во Франции совместного предприятия с STMicroelectronics, которое потребует инвестиций в размере $5,7 млрд и начнёт функционировать к 2026 году. Расширение производственных мощностей в Сингапуре тоже началось, а тянуть три стройки исключительно за свой счёт GlobalFoundries не готова, поэтому американские субсидии являются ключевым фактором, определяющим готовность компании приступить к расширению мощностей в США. Власти Франции всё согласовали буквально за шесть месяцев, а их американские коллеги уже больше года обсуждают законопроект о поддержке отечественной полупроводниковой промышленности.

#intel #полупроводники #globalfoundries #сша #субсидии
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