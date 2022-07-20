Не так долго осталось ждать до публикации квартальных отчётов крупнейших поставщиков x86-совместимых центральных процессоров, поэтому разного рода эксперты стремятся заранее высказать своё отношение к перспективам роста или падения акций соответствующих компаний. По мнению аналитиков Wedbush Securities, например, компания AMD сейчас находится в более выгодном положении, чем Intel.
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По оценкам авторов прогноза, AMD продолжит отнимать у Intel клиентов до конца 2024 или 2025 года не только в сегменте ПК, но и в серверном. Компания NVIDIA в долгосрочной перспективе тоже будет неплохо себя чувствовать за счёт ориентации на развитие систем искусственного интеллекта, но в ближайшей перспективе ей придётся неизбежно столкнуться с проблемами, обусловленными спадом на криптовалютном рынке. Впрочем, среди новейших событий есть благоприятные и для компании Intel – по крайней мере, решение властей США выделить $52 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов должно помочь не только Intel, но и GlobalFoundries.