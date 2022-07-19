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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm и Marvell собираются поднять цены на процессоры по примеру Intel
Уже с августа этого года.
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Как минимум два источника подтвердили намерения Intel повысить цены на некоторые из своих продуктов в текущем полугодии, и ресурс DigiTimes развивает столь интригующую тему новой публикацией. Тайваньское издание сообщает, что уже в августе поднять цены на свою продукцию могут компании Qualcomm и Marvell, хотя уровень спроса на рынке этому не совсем способствует.

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Источник изображения: TSMC

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Этот же источник сообщил, что клиенты Intel из числа производителей ПК могут постараться закупить побольше процессоров по прежним ценам. Напомним, что представители TSMC на прошедшей квартальной конференции не стали комментировать слухи о намеченных на первый квартал следующего года повышениях цен на свои услуги. Qualcomm является одним из клиентов TSMC, но цены на процессоры она готова повышать уже сейчас, не дожидаясь следующего года, как поясняет тайваньское издание. Во второй половине 2023 года TSMC начнёт снабжать Qualcomm и MediaTek мобильными процессорами нового поколения, выпускаемыми по 3-нм технологии.

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